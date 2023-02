Changement climatique : Bombay face à une montée des eaux qui empire

Fin 2019, les habitants de Bombay (Inde) découvraient avec effroi les conclusions d'une étude mondiale indiquant que leur ville était amenée à disparaître sous les eaux d'ici à 2050. Aujourd'hui, la montée des eaux se conjugue au présent.

Bombay (Inde) est l'une des villes les plus peuplées au monde. Capitale économique de l'Inde, elle est aussi l'une des plus menacées par la montée des eaux. Mousson après mousson, les épisodes d'inondation deviennent de plus en plus courants et intenses. D'ici 2100, d'après les prévisions des experts, l'eau pourrait monter d'un mètre et submergerait les zones côtières.

Un bidonville inondé

Une menace qui inquiète les habitants, surtout ceux qui n'ont d'autre choix que de vivre tout au bord de la mer. Depuis quelques années, à chaque saison des pluies, un bidonville bâti dans les années 1990 se retrouve inondé. Les vagues lèchent les maisons. Un homme installe donc une planche devant son domicile "pour que l'eau n'entre pas", explique-t-il. Avant d'ajouter : "A la pleine lune, l'eau monte jusqu'ici et met deux, trois jours à se retirer." Forcés de vivre dans ces conditions, les habitants disent voir la situation empirer, année après année. Pour faire face à la montée des eaux, Bombay dispose d'une barrière naturelle : des forêts de mangroves, qui agissent comme des éponges. Mais ces dernières années, à mesure que la ville s'étend, elles ont été détruites massivement.