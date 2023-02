Séisme en Turquie et en Syrie : au cœur des villages fantômes dans les régions montagneuses reculées

Depuis le séisme en Turquie et en Syrie, quelques survivants ont été retrouvés sous les décombres. Mais dans certains villages oubliés, aucune équipe de secours ne s'est rendue depuis le tremblement de terre. Le temps s'y est juste figé.

Non loin de l'épicentre du séisme, en Turquie, un village fantôme de 1 500 habitants a été abandonné, en ruines. Il y fait jusqu'à -20°C la nuit. Dans cette région montagneuse reculée de la Turquie, beaucoup de survivants ont préféré partir. Pour ceux qui sont restés, certaines aides ont mis du temps à arriver. Dans une des communes de la région, cela fait tout juste quelques jours que cette aide s'organise.



"On ne peut aller nulle part"

Tous se précipitent pour obtenir quelques rondins de bois. "Sans ce bois, on serait mort d'hypothermie", confie un homme sur place. À 1 400 mètres d'altitude, trois familles d'agriculteurs campent le long de la route enneigée. "On a des animaux, on ne peut aller nulle part. Ils sont malades, ils ont peur et nous aussi", confie un homme. Le toit de leur maison s'est effondré. Ils ne peuvent donc plus y habiter. Alors, ils passent leur temps dehors, avec des enfants de 5 à 12 ans. Après avoir dormi dans leur voiture, ils ont enfin obtenu une tente, dans laquelle ils s'entassent à douze.