Sainte-Soline : la FNSEA appelle ses adhérents "au calme" avant le rassemblement contre les mégabassines

"Nous, on a toujours été un syndicat responsable", a dit Arnaud Rousseau, le président de FNSEA, le principal syndicat agricole jeudi 18 juillet sur franceinfo, alors qu'un nouveau rassemblement a débuté depuis mardi dans les Deux-Sèvres contre les "bassines".

De son côté, la Coordination rurale a appelé à l'auto-défense et à une contre-manifestation "pacifique et déterminée", "aux côtés des forces de l'ordre" vendredi sur le site du "Village de l'eau" à Melle, dans les Deux-Sèvres. Les agriculteurs du territoire "feront le nécessaire pour se protéger et protéger la profession", a prévenu le syndicat de la Coordination rurale, majoritaire dans la Vienne. Mais le patron de la FNSEA exhorte quant à lui ses adhérents "au calme". Plus de 6 000 manifestants sont attendus à partir de vendredi. Craignant des débordements, les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres ont interdit ces rassemblements.

"La loi du talion, ce n'est pas la loi de la République", reprend Aurélien Rousseau, qui assure que son syndicat sera "extrêmement vigilant". "Les forces de l'ordre sont des professionnels, qui ont légitimité à agir", ajoute-t-il. "Personne n'a intérêt à ce que ça dérape", insiste-t-il.