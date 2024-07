Mobilisation contre les mégabassines : ce qu'il faut savoir de cette semaine de manifestations sous haute tension

Plus de 3 000 policiers et gendarmes sont mobilisés face à un nouveau rassemblement contre les bassines cette semaine dans le Poitou.

Dans un marais poitevin de plus en plus exposé à des épisodes de sécheresse, du fait du réchauffement climatique causé par les activités humaines, la question du partage de la ressource en eau est un sujet brûlant. Elle s'illustre par des projets de mégabassines, dénoncés par des militants rassemblés depuis mardi 16 juillet et jusqu'à dimanche, dans le but "d'arracher un moratoire" sur la construction de ces réserves d'eau, au cœur de conflits d'usage.

Ces réserves d'irrigation réclamées des agriculteurs locaux sont, pour leurs détracteurs, un exemple de "maladaptation" susceptible d'aggraver l'état des nappes phréatiques. Les opposants aux projets – dont Bassines Non Merci (BNM), les Soulèvements de la Terre, Attac, l'Union syndicale Solidaires et la Confédération paysanne – prévoient une semaine de discussions et d'actions.

Pour appuyer leur initiative, ils mettent en avant le soutien que leur portent certains hydrologues, notamment le collectif des Scientifiques en rébellion, qui désapprouvent aussi ces projets de mégabassines. Les autorités affirment redouter la "grande violence" de manifestants "radicalisés", tandis qu'un syndicat agricole appelle à contre-manifester.

Un campement pour protester contre les mégabassines

Le campement des opposants aux projets de mégabassines, baptisé "village de l'eau", sera en place jusqu'à dimanche à Melle (Deux-Sèvres), sur un terrain de dix hectares. Chapiteaux géants, stands, une "mégacantine", un bar, des espaces de camping, ou encore une "bambinerie" pour les enfants... L'évènement, initié par 120 organisations, associations, syndicats et collectifs, s'organise autour de tables rondes, de discussions ou encore de formations, dans une atmosphère de festival.

Le site du "village de l'eau", évènement rassemblant des opposants aux projets de mégabassines, à Melle (Deux-Sèvres), le 16 juillet 2024. (ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Ce rendez-vous militant a vu le jour avec l'accord de la municipalité de Melle, déjà hôte en mars 2023 d'un évènement similaire. "Choisir d'accueillir ce village-là, après celui de mars 2023 qui, à Melle, s'est bien passé, ne faisait pas forcément de doute pour moi", a assuré vendredi sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le maire sans étiquette de la commune Sylvain Griffault. "Il n'y a pas de raison, si tout le monde garde son sang-froid et son calme, que ça dérive vers quelques événements fâcheux que ce soit", a-t-il ajouté.

Car si le rassemblement de Melle a laissé de bons souvenirs à l'édile, les manifestations organisées en parallèle à une quinzaine de kilomètres de là, sur la commune de Sainte-Soline, ont donné lieu à des scènes de violences impressionnantes entre les forces de l'ordre et les manifestants.

Deux manifestations non autorisées

La mobilisation des antibassines ne prendra pas uniquement la forme de discussions. Deux "actions" ont ainsi été annoncées par les organisateurs. La première, prévue vendredi à Saint-Sauvant (Vienne), se tiendra sur le site d'une future bassine. La seconde aura lieu samedi devant le terminal agro-industriel du port de La Rochelle (Charente-Maritime). Mardi, la préfecture de la Vienne a interdit "toute manifestation" vendredi sur la commune de Saint-Sauvant et ses alentours, arguant dans un communiqué que "les dernières manifestations non déclarées de ces mêmes organisateurs ont donné lieu à des débordements violents, avec des atteintes aux biens et aux personnes, et plus particulièrement des atteintes inacceptables aux forces de l'ordre."

Or, du côté de la coordination antibassines, les manifestants n'ont "pas pour intention de s'en prendre ni à des agriculteurs, ni à leurs fermes." Accusant le préfet "d'attiser les peurs et les tensions", les Soulèvements de la Terre maintiennent toutefois l'intention des opposants de participer à "une grande marche pour obtenir un moratoire" sur les projets de mégabassines. En mai, date de la dernière mobilisation contre ces réserves d'eau, une marche organisée dans le Puy-de-Dôme et autorisée par la préfecture n'avait donné lieu à aucun incident.

Pour sa part, la préfecture de la Vienne citée par France 3 souligne que "l'absence de déclaration ne permet pas les échanges habituels entre organisateurs et force de sécurité et de secours". Les préfectures des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime ont parallèlement déploré mardi que les "représentants des organisations (...) n'aient pas répondu" aux invitations lancées au sujet des manifestations à venir. Ces préfectures "se refusent à tout dialogue avec les opposant·es en dehors d'une mise en scène visant à justifier des dispositifs répressifs", a rétorqué BNM, promettant des échanges "avec les services de la préfecture compétents dans les prochains jours".

Enfin, la préfecture de Charente a expliqué dans un communiqué "rester dans l'attente de la déclaration officielle des rassemblements annoncés" samedi, rappelant que "toutes les dispositions utiles seront prises afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens au cours de cette journée".

Une contre-manifestation de la Coordination rurale, elle aussi interdite

De son côté, la Coordination rurale, syndicat agricole majoritaire dans la Vienne, a appelé à l'autodéfense des agriculteurs et a annoncé une contre-manifestation "pacifique et déterminée" vendredi à Melle, "aux côtés des forces de l'ordre". Cependant, la préfecture des Deux-Sèvres, qui a pour sa part interdit "tout rassemblement non déclaré" sur son territoire, n'avait reçu mardi après-midi "aucune déclaration" de manifestation du syndicat agricole.

"En tout état de cause", l'arrêté préfectoral interdisant les rassemblements non déclarés dans le département de vendredi à dimanche "s'applique à tous les organisateurs envisageant un rassemblement revendicatif", a-t-elle conclu.

Un important dispositif policier, comparable à celui déployé à Sainte-Soline

Quinze mois après le traumatisme de Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a présenté dès lundi à Niort (Deux-Sèvres) un important dispositif policier. Des unités de forces mobiles arriveront "dès mardi", a-t-il détaillé, ajoutant que plus de 3 000 gendarmes et policiers seront mobilisés pour les manifestations annoncées vendredi et samedi.

Des policiers contrôlent des voitures à l'approche du "village de l'eau" installé à Melle (Deux-Sèvres), le 16 juillet 2024. (ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Il s'agit d'effectifs comparables à ceux mobilisés pour protéger le chantier de Sainte-Soline, quand les forces de l'ordre, circulant pour certains à bord de quads, avaient tiré plus de 5 000 grenades lacrymogènes en moins d'une heure et demie pour disperser les manifestants.

"Nous attendons entre 6 000 et 8 000 manifestants dont un millier de personnes extrêmement violentes, qu'on pourrait qualifier de radicalisées", a-t-il prévenu lundi matin sur franceinfo, craignant "des actes d'une très grande violence" de la part de manifestants. "Plus d'une centaine de militants d'ultragauche" venant de pays européens limitrophes se sont vus prononcer une interdiction d'entrée sur le territoire, a-t-il encore déclaré.

La Ligue des droits de l'Homme, qui déploiera de nouveau des observateurs cette semaine, a réagi en dénonçant "un usage immodéré et indiscriminé de la force" de la part des gendarmes et des "entraves au secours" des blessés. De faits démentis par les autorités.