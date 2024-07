Manifestations contre les mégabassines : les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres interdisent les rassemblements

Les manifestations anti-bassines sont interdites vendredi par la préfecture de la Vienne, a appris France Bleu Poitou et par la préfecture des Deux-Sèvres, de vendredi à dimanche, annonce la préfecture dans un communiqué ce mardi. La préfecture de la Vienne vient de publier un arrêté, consulté par France Bleu Poitou, mardi 16 juillet midi, qui interdit la manifestation des anti-bassines en forêt de Saint-Sauvant, dans la Vienne, vendredi 19 juillet, sur les lieux d'une future réserve d'eau.

L'interdiction porte sur un périmètre englobant Saint-Sauvant mais aussi les communes limitrophes. La préfecture de la Vienne justifie cette interdiction par l'absence de déclaration de la manifestation. Il n’y a ainsi pas eu, selon elle, d’échanges avec les organisateurs pour sécuriser le parcours. L’interdiction de manifester porte sur plusieurs secteurs du département, autour de Sainte-Soline, Melle et Mauzé-sur-le-Mignon. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus.

"Ces organisateurs ne sont pas en mesure de garantir une manifestation pacifique"

"Les dernières manifestations non déclarées de ces mêmes organisateurs ont donné lieu à des débordements violents, avec des atteintes aux biens et aux personnes, explique la préfecture de la Vienne dans son communiqué, et plus particulièrement des atteintes inacceptables aux forces de l’ordre". Elle estime que "ces organisateurs ne sont pas en mesure de garantir une manifestation pacifique sans qu’elle ne donne lieu à des violences."

Même tonalité du côté de la préfecture des Deux-Sèvres. "Pour garantir la sécurité des personnes et des biens, la préfète interdit les rassemblements non déclarés du 19 juillet au 21 juillet dans les Deux-Sèvres", indique son communiqué. Selon elle, "ces rassemblements s’annoncent à hauts risques" et "à ce jour, aucune déclaration n’a été faite de la part des collectifs et organisations auprès des communes du département des Deux-Sèvres, qui ont refusé tout dialogue avec les autorités".

De 6 000 à 8 000 manifestants attendus

Lundi dernier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé, en déplacement à la préfecture de Niort (Deux-Sèvres), que "des interdictions de manifestation" seraient "prononcées par les préfets dans les jours" à venir.

Entre 6 000 et 8 000 personnes sont attendues selon les autorités, entre la manifestation de Saint-Sauvant vendredi et celle prévue le lendemain à La Rochelle, rappelle France Bleu Poitou, dont "un millier qu'on pourrait qualifier de dangereuses, violentes, ou radicalisées", selon Gérald Darmanin. Au Village de l'eau qui a ouvert ses portes mardi matin, à Melle, dans les Deux-Sèvres, ce sont jusqu'à 10 000 personnes qui sont attendues jusqu'à ce week-end.