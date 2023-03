Document franceinfo "Méga-bassines" : le patron de la gendarmerie trouve "ahurissant" de dire que les forces de l'ordre ont interdit aux secours d'intervenir

"Considérer que des gendarmes vont s'opposer à des secours, mais c'est même plus qu'indécent", a dénoncé Christian Rodriguez, sur franceinfo, ce jeudi.

Une prise de parole attendue. Après les affrontements à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le 25 mars, les familles de deux hommes dans le coma après la manifestation interdite anti "méga-bassines", ont déposé plainte, notamment pour "tentative de meurtre", alors que les autorités défendent l'action des forces de l'ordre.

>> Manifestation contre la "méga-bassine" de Sainte-Soline : quatre questions qui se posent autour de l'intervention des secours

La Ligue des droits de l'Homme, accuse les forces de l'ordre d'avoir entravé l'intervention des secours, samedi, à Sainte-Soline lors d'une manifestation interdite contre les retenues d'eau. Dans un enregistrement que franceinfo s'est procuré, on entend un échange téléphonique entre un médecin, une avocate de la LDH et un opérateur du Samu. "On n'enverra pas d'hélicoptère ou de moyen SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre", assure ce dernier.

"Je trouve ça ahurissant" de dire que la gendarmerie a interdit aux secours d'intervenir à Sainte-Soline pour venir en aide aux blessés, a dénoncé le directeur général de la gendarmerie nationale, Christian Rodriguez sur franceinfo jeudi 30 mars. "Considérer que des gendarmes vont s'opposer à des secours, mais c'est même plus qu'indécent", ajoute-t-il.

"Situation tellement compliquée"

"On affirme que les gendarmes les ont empêchés d'accéder, moi, je n'ai pas ce retour-là, affirme Christian Rodriguez. Il y a une enquête qui permettra d'y voir plus clair". Cela dit, pour le directeur général de la gendarmerie nationale "on peut avoir à un moment donné une situation qui est tellement compliquée (...) qu'il faut éviter que les secours y aillent".

Une prise de parole qui intervient après quelque 80 appels au rassemblement lancés partout en France, en soutien aux blessés après les violences à Sainte-Soline, devant les préfectures notamment. Le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfets de renforcer la sécurité devant ces bâtiments.