Document Sainte-Soline : dans un enregistrement, un opérateur du Samu dit avoir reçu "l'ordre de ne pas envoyer" de secours

"On n'enverra pas d'hélicoptère ou de moyen SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre", explique un opérateur du Samu à un médecin dans un enregistrement de la Ligue des Droits de l'Homme que franceinfo a consulté.

La Ligue des droits de l'homme accuse les forces de l'ordre d'avoir entravé l'intervention des secours, samedi, à Sainte-Soline lors d'une manifestation interdite contre les retenues d'eau. Dans un enregistrement, scripté et révélé par le journal Le Monde, mardi, que franceinfo s'est procuré mercredi 29 mars, on entend un échange téléphonique entre un médecin et un opérateur du Samu. "On n'enverra pas d'hélicoptère ou de moyen SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre", assure ce dernier.

>> Sainte-Soline : les parents du manifestant dans le coma ont déposé une plainte contre X pour "tentative de meurtre" et "entrave aux secours"

Le médecin déclare alors que les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, présents sur place, affirment que la situation est "calme" et donc "qu'il est possible d'intervenir". "Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire, le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre", poursuit l'opérateur du Samu. Il indique alors dépendre "d'un commandement". L'ordre est donné de "rassembler les victimes au niveau de l'église de Sainte-Soline, ce qui est en train d'être fait avec les pompiers qui se déplacent sur site pour les ramener", rapporte l'agent.

L'échange téléphonique entre un médecin et un opérateur du Samu mobilisé sur Sainte-Soline, révélé par le journal "Le Monde". écouter

Dans un droit de réponse, communiqué mardi soir, la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubée, répond qu'il "appartient aux forces de l’ordre, informées en temps réel de la situation, de définir si l’arrivée d’un véhicule de secours à un certain point est possible ou non de façon sûre pour lui". Elle ajoute qu'il n'est "pas surprenant" que "si les conditions de sécurité n’étaient pas réunies, les forces de l’ordre aient pu, pour certaines géolocalisations et dans certaines périodes de temps, indiquer qu’un envoi d’ambulance n’était pas possible dans l’immédiat".