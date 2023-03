Manifestation contre les "méga-bassines" à Sainte-Soline : la LDH accuse les forces de l'ordre d'avoir entravé l'intervention des secours

L'un des avocats de la Ligue des droits de l'homme dénonce un délai trop long d'intervention des secours samedi lors de la manifestation contre les projets de méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.

"Nous avons explicitement entendu le médecin-urgentiste du Samu dire clairement qu'ils avaient l'ordre de ne pas intervenir de la part du commandement sur place", affirme dimanche 26 mars sur franceinfo Pierre-Antoine Cazaux, l'un des avocats de la Ligue des droits de l'homme (LDH), au lendemain des affrontements à Sainte-Soline dans les Deux Sèvres entre forces de l'ordre et opposants aux méga-bassines qui ont fait plusieurs blessés dont un manifestant au pronostic vital engagé dimanche.

>> REPORTAGE. "Méga-bassines" : à Sainte-Soline, malgré les violents affrontements, les manifestants veulent "continuer à se mobiliser"

Les organisateurs dénoncent des entraves de la part des forces de l'ordre pour ralentir l'intervention des secours samedi 25 mars. Une équipe d'observateurs de la Ligue des droits de l'homme (LDH) - présente sur place - le confirme. Pierre-Antoine Cazaux ajoute avoir assisté "à plusieurs appels avec le Samu de la part d'un médecin qui a expliqué qu'il y avait une urgence vitale. La réponse qu'on lui a apporté était qu'il ne pouvait pas intervenir."

"Il y a eu au minimum 20-30 minutes pendant lesquelles il n'y a pas eu d'intervention du Samu", précise l'avocat de la LDH avant d'ajouter : "Mais ça, c'est à partir du moment où nous on est alertés. Ce qui veut dire que le temps pendant lequel il y a eu cet appel est encore plus long". Et de conclure : "Là-dessus, on peut confirmer qu'il y a eu un délai long d'intervention."