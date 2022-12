Lutte contre le gaspillage : plus de traçabilité dans l'industrie textile à compter du 1er janvier

L'industrie textile va devoir afficher l'origine de ses produits. Cette traçabilité sera obligatoire pour les principaux acteurs du marché, dès le 1er janvier.

Dès le 1er janvier 2023, les grandes marques devront indiquer l'origine géographique des étapes de fabrication des vêtements sur leurs étiquettes, en vertu de la loi anti-gaspillage. Dans une boutique d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), certains rayons sont déjà prêts, dans la matinée du mardi 27 décembre. Il est possible d'obtenir les informations à l'aide d'un QR code. "C'est une super chose, et je pense que ça va influencer les personnes vers les bons choix", estime une passante.

La mesure sera étendue aux petites enseignes

Seront concernées les enseignes avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros. Pour Audrey Millet, spécialiste de la mode et du textile à l'université d'Oslo (Norvège), il faut aller plus loin. "J'espère que ce sera une autre étape, où on nous indiquera s'il y a du mercure, de l'arsenic (…)", dit-elle.

Pour l'heure, seules les grandes marques sont concernées. La mesure sera étendue de maniére dégressive pour les plus petites enseignes.