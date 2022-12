Santé : le virus de la grippe est-il plus virulent cette année ?

Pourquoi l'épidémie de grippe est-elle si virulente, durant ce mois de décembre ? Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mardi 27 décembre, sur le plateau du 13 Heures.

L'épidémie de grippe en France est-elle particulièrement virulente, mardi 27 décembre ? "Quand on regarde la courbe de taux de consultations, on voit quand est encore dans la hausse, on n’a peut-être pas atteint franchi le pic, (…). Alors qu'en avril 2022, on avait franchi ce pic à un taux bien inférieur", commente le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures.

Se vacciner ou appliquer les gestes barrières

En revanche, les formes graves "ne sont pas plus graves que lors de l'épidémie du mois d'avril". Il est toutefois toujours temps de se faire vacciner, notamment pour les personnes fragiles et leur entourage, ainsi que celui des femmes enceintes, des nourrissons ou des personnes immunodéprimés. Le vaccin serait efficace entre 40 et 60 % sur les formes sévères. Autrement, il est possible de réduire le risque en respectant les gestes barrières : masque dans les lieux clos, aération, et lavage des mains. Le virus peut en effet survivre jusqu’à 24 heures sur des surfaces, comme les poignées de portes.