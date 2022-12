Compost : les emballages biodégradables dangereux pour la santé

J. Wild, F. Prabonnaud, M. Birden, R. Mathé, C. Cuello, D. Aysun

Malgré les indications, les emballages biodégradables et compostables proposés dans les supermarchés contiennent du plastique, qu'il ne faut absolument pas utiliser pour le compost.

Les sacs biodégradables et compostables sont en libre-service dans les rayons fruits et légumes des supermarchés. Mais peut-on vraiment les jeter dans nos composteurs domestiques ? Dans un jardin partagé, Stefano Sironi préfère éviter cette pratique. Il conseille bénévolement les utilisateurs. La plupart des sacs bioplastiques ne sont composés qu'à 50 % de ressources végétales ou animales. Conséquence, "il ne vont pas se désagréger en 10 mois" et "une composante plastique va [toujours] se réduire en microparticules, que nous retrouvons dans nos aliments", explique Stefano.

Vers la fin des emballages plastiques à usage unique

Pas toujours évident, alors que la mention biodégradable se retrouve sur toutes sortes d'emballages. En clair, aucun du plastique ne doit être jeté dans le compost, mais uniquement collecté à destination des sites spécialisés. Certaines associations sont plus radicales, et veulent complètement les bannir. La loi de lutte contre le gaspillage prévoit la fin des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.