Littoral : les côtes de l'île Maurice face à l'érosion

Les plages de l'île Maurice sont aujourd'hui menacées de disparition. Commerçants et habitants tentent de se prémunir, tandis que les autorités s'organisent pour protéger le littoral.

Les plages de l'île Maurice ont fait la réputation de l'île dans le monde entier. Elles s'étendent sur 160 km, tout autour du pays. Elles sont pourtant en train de disparaître. Selon plusieurs spécialistes, toutes les plages de l'île pourraient avoir disparu d'ici 50 ans, submergées par la montée des eaux. Devant l'hôtel The Residence, un établissement huppé de la côte Est, c'est déjà trop tard. La direction a dû construire une digue en pierres pour faire face aux vagues.



La mort des coraux ?

Au nord de l'île, l'océan grignote à présent les terres. "Normalement, les racines devraient être sous terre. Le sol devait arriver (…) au moins un mètre plus haut", explique Nadeem Nazurally, professeur de biologie marine à l'université de Maurice. Mais le plus inquiétant selon lui, c'est ce qui se passe sous l'océan. "Quand il y a un problème d'érosion et qu'une grande quantité de sable est emportée au large, le sable va se poser ailleurs, même sur le récif. [Il] va étouffer tous les coraux, et les coraux vont mourir. Cela va encore aggraver la situation.", craint-il. Des récifs artificiels en ciment ont été installés à Mont Choisy, une expérience de la dernière chance pour casser les vagues et créer un habitant pour la faune marine.