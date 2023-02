Séisme en Turquie et en Syrie : aucun répit pour les secours qui tentent de retrouver des survivants

Le bilan s’est encore alourdi et s’élève désormais à plus de 5 000 morts, mardi 7 février. La sécurité civile française est arrivée sur place pour tenter de retrouver des survivants car chaque minute compte.

Un nourrisson vient de naître sous les décombres à Alep (Syrie), mais il est vivant. Sa mère est décédée en lui donnant naissance. Plus de 24 heures après le séisme, les miracles sont toujours possibles. Dans un amoncellement de pierres, une petite main bouge. Les secouristes creusent avec précaution. Il s’agit d’une petite fille, le regard perdu, mais elle n’a pas de blessures graves. Il n’y a aucun répit pour la sécurité civile syrienne. De nuit, les températures sont négatives. Ils allument alors de grands feux pour se réchauffer et multiplient les sauvetages.



Les secours sont débordés

Il y a des milliers de morts, de blessés et de portés disparus en Syrie comme en Turquie. À peine sortie des décombres, une petite fille ne pense qu’à sa mère. "Où est ma maman ?", questionne-t-elle. Plus loin, une femme n’a pas de nouvelles de ses proches. Les secours sont débordés. La Turquie et la Syrie demandent en urgence de l’aide internationale. Plusieurs dizaines d’hommes de la sécurité civile française viennent d’arriver en Turquie pour tenter de trouver de nouveaux survivants.