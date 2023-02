Italie : escapade à Florence, ville de romance

Cap sur Florence, l'une des villes les plus romantiques du monde. Elle recèle également de nombreux trésors et possède un riche patrimoine.

Même durant l'hiver, Florence (Italie) attire les romantiques. "C'est l'une des plus belles villes d'Europe, avec l'art et ce soleil", confie un homme. En couple depuis 40 ans, Alain Decouche et Jean-Louis Briancat se rendent à Florence pour la première fois. "C'est beaucoup plus romantique en hiver. On peut faire les choses avec moins de monde, peut-être plus en amoureux", confient-ils. Ils retrouvent Ghislaine Tiozzo, guide touristique. Première étape, le Ponte Vecchio, au-delà du fleuve Arno.

La ville de Dante

Prisées des touristes, les boutiques du pont sont aujourd'hui très chics. Autrefois, les bouchers y étaient installés. Depuis, le pont, avec ses cadenas, est devenu idéal pour les demandes en mariage. L'amour se vit aussi au détour des ruelles, à travers l'histoire de ses illustres habitants. Dante, poète médiéval et père de la langue italienne moderne, a vécu à Florence un grand chagrin d'amour avec sa muse, Béatrice. Son église est devenue celle des amoureux du monde entier.