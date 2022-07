Italie : le Ponte Vecchio, joyau de Florence

À Florence (Italie), toutes les rues convergent vers un pont. Des millions de personnes y déambulent chaque année et se prennent en photo. Le Ponte Vecchio a été terminé en 1345 et il nous a été miraculeusement transmis tel quel. "Les gens qui viennent d’un peu partout, avec une culture différente, se croisent ici sur le pont. Et avec toutes ces bijouteries, c’est quelque chose de magique", dit une touriste.

Classé au patrimoine de l’humanité

Aujourd’hui, le pont rassemble 50 bijouteries. Mais au Moyen Âge, ces boutiques étaient principalement des boucheries, et l’ambiance était très différente. Au XVIème siècle, les Médicis ont fait nettoyer le fleuve, et ils ont exigé que le pont soit consacré aux orfèvres. 500 ans plus tard, la tradition demeure. Il reste en Europe six ponts bâtis habités, contre des milliers au Moyen Âge. Ils sont tous classés au patrimoine de l’humanité, mais celui de Florence est de loin le plus connu.