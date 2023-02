Pouvoir d'achat : la location de vêtements fait un carton

Pourquoi ne pas louer ses vêtements plutôt que de les acheter ? La pratique s'étend, notamment grâce à des sites spécialisés qui proposent des abonnements.

Chaque mois, Clémentine Decouture reçoit un colis spécial : des vêtements loués. Pour 50 euros par mois, elle reçoit cinq articles de seconde main autant de fois qu'elle le souhaite. Elle choisit les vêtements sur une application. Une fois lassée, il lui suffit de renvoyer le colis. Les vêtements atterrissent dans un entrepôt de Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne), où 1 000 paquets sont réceptionnés chaque jour.



Un impact environnemental moindre, mais pas neutre

"Les vêtements sont contrôlés. Ceux qui présentent des défauts sont envoyés en réparation, les autres sont lavés, (…) ensuite défroissés pour être envoyés", explique Quentin Hayot, le cofondateur du "Closet". Le vêtement passe en moyenne entre les mains d'une quinzaine de clients. De plus en plus d'entreprises se lancent ainsi dans la pratique, et même les marques s'y sont mises. Juliette Franquet, directrice de "Zero waste France", met toutefois en garde : l'emballage et le transport ont quand même un impact environnemental.