Cinéma : quand des "têtes givrées" partent au secours du glacier du Mont-Blanc

"Les Têtes givrées", c'est l'histoire d'une classe de collège qui se lance dans une folle aventure : sauver un glacier du Mont-Blanc menacé de disparition.

Des élèves en difficulté, une sortie en montagne initiée par leur professeur, et la naissance d'un projet fou : sauver le glacier du Mont-Blanc en installant des bâches pour le protéger du réchauffement climatique. Le changement climatique est un enjeu important pour Clovis Cornillac, qui incarne le professeur. Il avait tourné sur le même glacier 20 ans plus tôt. "Je n'ai pas reconnu l'endroit, tellement ça avait fondu", confie-t-il.



Un message positif

Bâcher le glacier ne fait toutefois pas l'unanimité. Les élèves vont alors déplacer des montagnes pour arriver à leurs fins. "Le message du film ce n'est pas de dire qu'il faut bâcher tous les glaciers du monde et continuer à polluer, c'est plutôt dire que si on se comportait tous comme les personnages de ce film, on arriverait (…) in fine à sauver les glaciers", commente Stéphane Cazes, le réalisateur. Les jeunes acteurs, eux, se sont pris au jeu.