Réchauffement climatique : la moitié des glaciers devraient disparaître d'ici la fin du siècle

C. Guyon, F. Mathieux, A. Chopin, P. Miette

Les glaciers menacent de disparaître. La moitié d'entre eux devraient fondre d'ici la fin du siècle, entraînant une hausse très dangereuse du niveau de la mer.

La moitié des 215 000 glaciers du monde, majestueux mais fragiles, auront disparu d’ici la fin du siècle. La hausse des températures est en cause. Les glaciers de la chaîne des Dolomites en Italie, ceux de Yellowstone aux États-Unis, ainsi que ceux tout en haut du Kilimandjaro sont condamnés. La France n’est pas épargnée par le phénomène.

Le niveau de la mer montera de 9 à 15 cm

À plus de 3 000 mètres d’altitude, sur l’un des points culminants des Pyrénées, le glacier d’Ossoue fond à vue d’œil. "Le glacier perd en moyenne dix mètres de longueur par année", constate René Pierre, glaciologue. Une nouvelle étude scientifique révèle que d’ici à 2100, si la température augmente d’un degré et demi, 49% des glaciers auront totalement fondu. Un chiffre qui grimpe à 83% en cas de hausse de 4 degrés. Les chercheurs préviennent que le niveau de la mer montera de 9 à 15 centimètres et pourrait ainsi rayer certains territoires de la carte.