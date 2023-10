Environnement : les bienfaits des feuilles mortes

Durée de la vidéo : 2 min

À l’automne, elles sont ramassées par les jardiniers amateurs, et parfois valorisées. Les feuilles mortes sont une aubaine pour la nature. Pourquoi ? Éléments de réponse.

Quand vient l’automne, elles embrasent nos forêts de leur couleur. Des feuilles jaunes, rouges ou brunes sont condamnées à tomber, mais elles abritent une richesse insoupçonnée. Pour Lamine Hamadene, au moment de ratisser son jardin, il est hors de question de se débarrasser de ces feuilles mortes. À peine ramassées, ce jardinier amateur les disperse directement aux pieds de ses légumes. Cette technique de paillage est utilisée pour protéger les plantations du froid. Pour le reste des feuilles mortes : direction le compost.

Un trésor pour les forêts

Ces déchets verts sont utiles dans les jardins, mais encore plus indispensables dans la nature. En forêt ou dans le bois, les feuilles mortes sont un maillon essentiel de la vie. Lorsqu’elles tombent au sol, elles nourrissent des champignons et des bactéries qui les décomposent et permettent le travail des vers de terre, des cloportes ou autres acariens. Résultat : l’azote et le phosphate, contenus dans les feuilles, se retrouvent dans les sols et peuvent être réutilisés par les racines des arbres.