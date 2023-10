Tueur du Zodiac : un polytechnicien franco-marocain décrypte deux cryptogrammes

Durée de la vidéo : 3 min

À la fin des années 60, le tueur du Zodiac semait la terreur en Californie. Il aurait au moins tué cinq personnes. Son identité reste un mystère que des enquêteurs amateurs tentent de découvrir grâce à des cryptogrammes. Un polytechnicien franco-marocain en a décrypté deux.

L’Amérique serait-elle sur le point de découvrir l’identité du mystérieux Zodiac ? Depuis plus d’un demi-siècle, l’histoire du tueur en série et de ses messages codés intriguent. À la fin des années 60, le criminel sévit autour de San Francisco (Etats-Unis, Californie). Plusieurs couples sont tués par balle ou poignardés. Le meurtrier se masque parfois, assure une victime qui a survécu. Le Zodiac fanfaronne et revendique 137 meurtres. La police en compte cinq officiellement. Par jeu, il envoie des courriers à la presse et quatre cryptogrammes, un mélange de lettres et de symboles.

Deux cryptogrammes décryptés

Un premier est décodé rapidement, mais le second ne le sera qu’en 2020 par des amateurs équipés de puissants ordinateurs. Le criminel n’est pas identifié. Il y a deux ans, Fayçal Ziraoui, un polytechnicien franco-marocain, va mener ses propres recherches. Après des semaines de recherches, il déchiffre les deux derniers codes.



Il utilise la méthode de déchiffrage de 2020 et obtient une série de lettres qu’il traduit en points GPS "aux abords du lac Tahoe". Après l’assassinat du chauffeur de taxi, un des principaux suspects a déménagé de San Francisco au lac Tahoe. Ce suspect, c’est Lawrence Kaye, décédé en 2010. Le chercheur affirme l’avoir identifié dans le dernier cryptogramme. Pour un ancien agent du FBI, l’apport de ces enquêteurs amateurs peut servir.