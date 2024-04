Réchauffement climatique : un tiers des espèces d'arbres en Europe menacées de disparition d'ici à 2100

À cause du réchauffement climatique, certaines espèces d'arbres sont menacées en Europe. Ces dernières seraient incapables de survivre face à des températures plus élevées. Le point avec la journaliste Sophie Lanson, présente sur le plateau du 20 Heures, mardi 30 avril.

L’Europe du Nord et de l’Ouest seraient les plus menacées

Une étude livre trois hypothèses très inquiétantes. Si le réchauffement de la planète est limité à une hausse de 1,6°C d'ici à la fin du siècle, "sur 10 essences d’arbres par kilomètre carré, trois d'entre elles ne résisteraient pas", indique la journaliste. Dans le cas le plus sévère, avec une hausse de 4,3°C, la moitié des espèces disparaîtraient. L’Europe du Nord et de l’Ouest seraient les plus menacées. Des espèces comme le sapin blanc, l’érable, le châtaignier ou encore l’orme de montagne sont particulièrement menacées. Pourtant, ces espèces d'arbres sont fondamentales pour la planète. "Elles sont capables de stocker de manière plus importante du CO2", indique Sophie Lanson. Elles permettent aussi de produire du bois.