Casino : 120 magasins ferment provisoirement leurs portes pour changer d'enseigne

120 magasins Casino ferment provisoirement leurs portes pour changer d'enseigne, dans la soirée du mardi 30 avril. Une vingtaine d'autres magasins n'ont pas encore trouvé de repreneurs.

À Marseille (Bouches-du-Rhône), Valence (Drôme) ou Besançon (Doubs), les supermarchés Casino tirent leur révérence, dans la soirée du mardi 30 avril. 120 magasins ferment provisoirement leurs portes pour changer d'enseigne, non sans douleur pour la clientèle. À Saint-Étienne (Loire), ville berceau de la marque, un hypermarché Casino passera sous la bannière Auchan d'ici à 15 jours. Une transition difficile pour les clients les plus fidèles. À l'intérieur, à quelques heures de la fermeture, les étals très clairsemés ont surpris les derniers acheteurs.

L'inquiétude des salariés à Toulouse

Une dernière journée particulière aussi pour les 174 salariés du magasin de Saint-Étienne, qui seront tous repris par Auchan. À Toulouse (Haute-Garonne), l'inquiétude des salariés est bien plus forte. Leur magasin fait partie de la vingtaine qui n'ont pas encore trouvé de repreneurs, et risquent la fermeture. Une inquiétude partagée par la clientèle. La direction de Casino rappelle qu'aucune fermeture ici n'est encore actée, et garde l'espoir d'un repreneur. En France, l'enseigne a déjà cédé 90% de ses hypermarchés et supermarchés à la concurrence.