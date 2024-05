Santé : comment protéger son audition de la pollution sonore ?

Près de 80% de la population d’Île-de-France serait exposée à des pollutions sonores et atmosphériques. Quels sont les dangers ? Le point, dans le 11/13 info du mardi 28 mai, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Peu connue du grand public, la pollution sonore est pourtant délétère pour la santé. "Notre oreille ne se ferme jamais, même quand on dort. (…) Et ça a un impact sur votre fréquence cardiaque, qui va augmenter, votre tension, qui va augmenter, les hormones de stress qui vont être sécrétées…", explique, dans le 11/13 info du mardi 28 mai, le médecin et journaliste Damien Mascret. Parmi les sources de pollution sonore, les avions, les trains, mais aussi les voitures ou même des voisins bruyants.

Se tester

En effet, "le bruit choisi n’a pas le même impact que le bruit subi", justifie le médecin. Tout le monde n’a par ailleurs pas la même sensibilité. L’altération se fait "au fil du temps" et de l’âge. La gêne vient en premier, suivie d’acouphènes, un des premiers signes que l’audition s’altère, précise Damien Mascret, qui invite les Français "à se tester", notamment via l’application HORA. Pour protéger son audition, il est important de se reposer et de s’éloigner des éléments bruyants, ou d'utiliser des atténuateurs de bruits dans les endroits très bruyants.