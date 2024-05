Portrait : Marine Jacquemin raconte ses souvenirs de reporter de guerre

Marine Jacquemin a couvert les plus grands conflits internationaux pour la télévision. Elle publie un ouvrage "Mes guerres", dans lequel elle revient sur sa carrière de reporter de guerre à TF1.

Marine Jacquemin a traversé l’histoire des 35 dernières années au plus près de l’action et des guerres qui ont touché le monde. De la chute du mur de Berlin aux guerres dans les Balkans, en passant par l’Irak et Gaza, l’ancienne reporter de guerre sur la chaîne TF1 a finalement pris la plume pour écrire un livre, "Mes guerres", sur les coulisses de ses reportages. "Je n’avais jamais pensé à écrire un livre. C’est le hasard de deux femmes qui m’ont poussé à le faire. Se retourner sur son passé, quand on ne l’a jamais fait, c’est difficile tout comme d’exhumer toutes ses détresses qu’on a croisé lors de 35 ans de guerre sur le terrain", explique-t-elle.

"Beaucoup de bonheur et de tendresse"

Marine Jacquemin revient ainsi sur sa carrière de reporter de guerre qui l’a menée sur toutes les zones de conflits de la planète. Un témoignage fort. "Il y a beaucoup de choses terribles mais en même temps beaucoup de bonheur et de tendresse. Ce qui nous attache à ces guerres, c’est la rencontre avec ces gens complètement perdus qui vous appelle au secours en permanence", assure-t-elle.