Pollution : les mégots affluent sur les plages et mettent du temps à disparaître

À l’heure de la forte affluence estivale, les mégots de cigarettes affluent sur les plages et dans la nature. Quel est l’impact en termes de pollution ? Le point avec Eléonore Bailly, sur le plateau du 12/13, mardi 8 août.

Un mégot est un concentré de 2 500 substances toxiques, “à commencer par l’acétate de cellulose, du plastique, qui est le principal composant du filtre. Parmi ces substances, on retrouve une cinquantaine qui sont particulièrement problématiques, considérées comme cancérogènes comme le plomb ou l’arsenic”, explique Eléonore Bailly, mardi 8 août sur le plateau du 12/13.

Des années à disparaître

Les mégots se retrouvent partout dans la nature. C’est le deuxième déchet plastique que l’on retrouve le plus sur les plages. “Entre 20 et 25 000 tonnes de mégots sont ramassés tous les ans en France. Et les villes ne sont pas épargnées. À Paris, deux milliards de ces déchets sont retrouvés chaque année sur les trottoirs, et 500 millions à Marseille”, précise la journaliste. Ces mégots mettent ensuite des années à disparaître, alors qu’il faut compter entre 2 et 12 ans pour qu’un filtre se dégrade.