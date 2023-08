Emploi : à 83 ans, il continue d’exercer son métier de boulanger

Jean-Claude, 83 ans, est toujours aux fourneaux chaque matin malgré son âge. Cela fait 57 ans qu’il exerce son métier, désormais aux côtés de son fils et de son petit-fils.

Le grand-père, la grand-mère, le fils et le petit-fils. Chez les Puech, la boulangerie est une histoire de famille. Pour Jean-Claude, 83 ans, il est impossible de ne plus mettre la main à la pâte. “Je les aide tranquillement. D'ailleurs, mon fils me dit toujours : ‘Arrête, il fait chaud’”, précise le boulanger.

À la retraite l’année prochaine

La philosophie a été transmise à son petit-fils Gauthier qui savoure la présence de son grand-père. “C’est génial. Il n’y en a pas beaucoup qui ont cette chance-là. On profite des bons moments, des conseils”, affirme-t-il. Face aux conditions compliquées du travail, Jean-Claude a dû se résoudre à faire plus de pauses et à lever le pied. Le grand-père le promet, il arrêtera l’année prochaine pour rejoindre ses oliviers.