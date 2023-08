Pollution : "Un mégot contient 2 500 substances toxiques" et "a un impact considérable sur la biodiversité", rappelle la présidente du World CleanUp Day France

Virginie Guérin, présidente du World CleanUp Day France, une association de défense de l’environnement qui ramasse chaque année, au mois de septembre, des déchets partout dans le monde, rappelle sur franceinfo qu'il faut compter entre deux et 12 ans pour qu'un mégot se dégrade.

"Un mégot contient 2 500 substances toxiques" et "il a été classé comme déchet dangereux" pour l'environnement, a expliqué mardi 8 août sur franceinfo Virginie Guérin, présidente du World CleanUp Day France, une association de défense de l’environnement qui ramasse chaque année, au mois de septembre, des déchets partout dans le monde. Lors de la dernière édition, 13 millions de mégots ont été ramassés en France. La prochaine opération aura lieu du 13 au 17 septembre.

franceinfo : A quel point un mégot pollue-t-il ?

Virginie Guérin : Le mégot est très polluant. Il contient 2 500 substances toxiques dont une cinquantaine est réellement problématique et cancérigène. La nicotine a des effets néfastes, y compris pour la nature. Quand le mégot se retrouve dans l'eau, il se dilue et diffuse petit à petit les toxiques. Si on le met dans un litre d'eau, la moitié des petits poissons meurent au bout de 96 heures. Donc, il y a un impact considérable sur la biodiversité. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) a classé le mégot comme un déchet dangereux quant à sa pollution.

Quels sont les effets sur les animaux d'une manière plus générale ?

Pour les autres animaux, c'est également un problème parce qu'ils ingèrent les mégots qui vont se déliter en petits morceaux de plastique. Cela va générer de microparticules qui vont se retrouver à l'intérieur du corps de l'animal et donc infecter la chaîne alimentaire.

Combien de temps un mégot, laissé dans le sable, met-il à se désagréger ?

Cela dépend des conditions climatiques puisque l'eau et le froid jouent un rôle, mais il faut compter entre deux et 12 ans pour qu'un mégot se dégrade.

La prochaine opération du World CleanUp Day France aura lieu en septembre, mais est-ce que des choses sont prévues dès cet été ?

Au mois d'août, les gens qui le souhaitent peuvent faire des opérations. On a de plus en plus de personnes qui font une petite marche sur la plage et ramasse les déchets. Notre opération de septembre a pour but de fédérer les citoyens du monde entier, au même moment, dans plus de 190 pays.