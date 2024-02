Paris : le prix du stationnement triplé pour les SUV Durée de la vidéo : 2 min Paris : le prix du stationnement triplé pour les SUV Plus d’un Parisien sur deux est pour que les conducteurs de SUV paient plus cher leur place de stationnement à Paris. Selon Anne Hidalgo, la mesure sera appliquée malgré des votes très disparates et une participation très faible. - (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - A. Hébert, N. Tabouri, S. Guibout, A. Delcourt, T. Watine, A. Canestraro France Télévisions 12/13 info franceinfo

Trop lourds, trop imposants, trop polluants, le SUV n’est désormais plus le bienvenu dans les rues de la capitale. C’est le résultat d’une votation citoyenne organisée dimanche 4 février à Paris. 54,5 % des votes sont en faveur d’une forte augmentation du tarif de stationnement de ces véhicules. Un scrutin avec une faible participation, seulement 78 000 Parisiens se sont déplacés sur 1,3 million. La maire de Paris, à l’origine de la mesure, se félicite du résultat. "Ça nous réjouit parce qu’on va pourvoir continuer cette politique ambitieuse et dynamique", a déclaré Anne Hidalgo. Une délibération en mai prochain Concrètement, le prix de stationnement pour ces véhicules va tripler : de 4 à 12 euros entre le 12e et le 20e arrondissement et de 6 à 18 euros dans l’hypercentre. Sont concernés les véhicules thermiques, hybrides de plus d’1,6 tonne, ainsi que les véhicules électriques de plus de deux tonnes. Le texte prévoir tout de même des exceptions : pour les véhicules des personnes handicapées, les chauffeurs de taxis, des artisans et professionnels de santé et les stationnements résidentiels. La mesure devra encore faire l’objet d’une délibération en mai prochain lors du Conseil de Paris.

