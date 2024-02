Sortie du film Green Border : "j’ai reçu des menaces de mort", raconte la réalisatrice Agnieszka Holland

Le film Green Border, réalisé par Agnieszka Holland, sort en salle ce mercredi 7 février. À cette occasion, la réalisatrice était l’invitée du 12/13 info.

Le film Green Border se déroule à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. C’est là que des réfugiés en provenance d’Irak, d’Afghanistan ou de Syrie se retrouvent dans des forêts, rejetés. Un film qui déchaîne les passions en Pologne. Depuis sa sortie, la réalisatrice subit un torrent d’insultes et est entourée par des gardes du corps. "J’ai reçu des menaces, c’était orchestré par le gouvernement polonais. Je pensais que le gouvernement aurait mal vécu notre film, mais je ne pensais pas avoir des attaques par les autorités les plus hautes comme le Premier ministre et le ministre de la Justice", raconte Agnieska Holland.

"Violence et mensonges"

Selon la réalisatrice, la crise migratoire est un des défis les plus importants pour l’Europe. Son gouvernement agit, selon elle, en utilisant "la violence et les mensonges". Dans le film, on suit une famille syrienne qui pense que traverser la frontière sera facile, mais sur place, la réalité est plus difficile. "Ce qui me touche le plus, c’est de voir qu’on étatise la violence et la haine", déplore la réalisatrice.