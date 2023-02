Environnement : le Cantal, le département le moins pollué de France

Selon une enquête, le Cantal est le département le moins pollué de France. L'une de ses communes, Soulages, arrive même en tête du classement des communes où l'on respire le mieux.

A mille mètres d’altitude, le fond de l’air est un peu frais. La commune de Soulages (Cantal), 80 habitants, a reçu la médaille d’or de la commune où l’air a la plus faible concentration en particules fines de France. Un habitant indique : "La qualité de l’air est juste incomparable. On ne peut pas dire que l’air est pollué. On est loin de tout, mais c’est peut-être justement grâce à ça que nous avons la tranquillité et cet air qui est pur."

Un eldorado d’air pur

Un eldorado d’air pur qui s’étend à tout le département. En termes de qualité de l’air, le Cantal arrive en tête, devant la Lozère et la Haute-Corse. Les concentrations en particules fines y sont les plus faibles de France, quasiment deux fois moins importantes qu’à Paris. Avec 6,76 microgrammes par mètre cube, la moyenne annuelle de concentration en particules fines reste toutefois supérieure aux recommandations de l’OMS.