Particules fines : alerte à la pollution de l'air dans plusieurs agglomérations

De nombreuses agglomérations subissent un air fortement pollué aux particules fines, mardi 14 février. La météo, sans vent ni pluie, complique la dispersion de ces particules nocives pour la santé.

Dans les parcs de Lille (Nord), les joggeurs sont nombreux à ressentir la mauvaise qualité de l'air, mardi 14 février. "C'est vrai qu'on ne respire pas pareil, on est petit peu plus essoufflés, et puis il y a un petit voile. Ce n'est pas forcément comme d'habitude", explique une d'entre eux. Depuis quelques jours, une large partie de la France est placée en alerte à la pollution de l'air. Une vingtaine d'agglomérations sont concernées.

La météo accentue le phénomène

En cause, une atmosphère chargée en particules fines, émises notamment par les transports routiers ou le chauffage au bois. Et la météo accentue le phénomène. "Nous avons très peu de vent actuellement, ce qui fait que les particules ne se dispersent pas géographiquement et verticalement. Elles restent dans la couche d'atmosphère dans laquelle nous respirons", explique Manon Ahlouche, prévisionniste Météo France. L'absence de pluie est aussi l'une des explications.