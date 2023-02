Séisme en Turquie : des survivants miraculeusement extraits des décombres

Neuf jours après le séisme en Turquie et en Syrie, les chances de retrouver des miraculés deviennent quasiment nulles. Des centaines de milliers de survivants ont tout perdu, comme à Antakya, dans le sud-est de la Turquie.

Des applaudissements pour saluer un improbable sauvetage, neuf jours après le séisme. À Antakya (Turquie), une femme coincée sous une montagne de gravats a été extirpée par une équipe de secouristes ukrainiens. Mercredi 15 février, une autre femme de 77 ans a été retrouvée vivante à Adiyaman (Turquie). Les sauveteurs veulent croire encore à l'impossible.



"Il y a encore une chance d'en retrouver sous les décombres"

"On est arrivés ici, samedi, dans la province de Hatay. Depuis, on n'a pas arrêté de voir des gens sortis vivants, tous les jours", explique Julian Hidalgo, membre de l'unité canine de Séville (Espagne), qui estime qu'il y a "encore une chance d'en retrouver sous les décombres". De quoi nourrir encore quelques espoirs pour des familles qui attendent, au milieu des ruines. Les images rappellent comment leur quotidien s'est arrêté subitement au début du séisme. Plus de deux millions de Turcs ont quitté les zones sinistrées et 1,5 million sont abrités dans des logements provisoires.