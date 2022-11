Environnement : la Camargue pourrait-elle disparaître à cause du réchauffement climatique ?

La région de la Camargue pourrait disparaître d'ici 2100 avec le réchauffement climatique et la montée des eaux. En 40 ans, la mer a déjà gagné une centaine de mètres sur la plage.

En Camargue, l’homme a construit des digues pour se protéger de la nature. Mais la mer monte de presque 4 mm chaque année. Frédéric et sa fille sont manadiers. Depuis 1950, leurs familles exploitent ces terres au bord de l’eau et voient le paysage changer. "Quand on est arrivé, la mer était à plus d’un kilomètre d’ici", affirme Frédéric Raynaud, manadier aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Chaque tempête ou presque, l’eau de mer envahie les terres de la famille Raynaud. Une digue de fortune a donc été installée pour tenter "d’arrêter la mer".



La Camargue en sursis selon les scientifiques



Les digues ont permis de limiter les dégâts, mais le changement climatique rebat les cartes. Selon un diagnostic établi par les équipes de Thibaut Mallet, directeur du Syndicat Mixte Interrégional d'aménagement des digues du Delta du Rhône, le niveau de la mer augmentera de 40 à 70cm d’ici 2100. Les dégâts coûteront également plus chers. Mais cela n’inquiète pas Christelle Aillet, maire des Saintes-Maries-de-la-Mer. "Ça dure deux, trois jours (les tempêtes) mais après le soleil revient et tout va bien", rassure-t-elle. Pourtant, les scientifiques s’accordent à dire que la Camargue est en sursis.