États-Unis : des premiers résultats serrés pour les élections de mi-mandat

Les Américains ont glissé leur bulletin de vote dans l’urne hier, pour élire leurs représentants, mais aussi leurs sénateurs. Mais mercredi 9 novembre, on observe une avance des Républicains à la Chambre. Vont-ils obtenir la majorité ?

La nuit électorale du 8 au 9 novembre a été incertaine et palpitante pour les Américains. Les résultats sont moins mauvais qu’escomptés pour le camp de Joe Biden. Le premier à s’exprimer a été Donald Trump. Il s’est montré triomphant alors que très peu de résultats sont tombés. "Les chiffres jusqu’à présent sont géniaux. (...) Nous en sommes à 80 victoires et trois défaites, est-ce que ce n’est pas génial ?", a-t-il déclaré. Une annonce victorieuse démentie par les résultats qui donnent une courte majorité pour les Républicains à la Chambre des représentants et une égalité parfaite au Sénat.



Le comptage des voix peut prendre plusieurs jours

Plus inquiétant pour Donald Trump, la victoire d'un potentiel candidat à la présidentielle, Ron DeSantis, en Floride (États-Unis). Plusieurs États clés, comme la Pennsylvanie avec à la tête un Républicain proche de Trump, sont tombés sous le règne Démocrate. Le suspense reste entier pour le contrôle du Sénat. Quatre sièges restent à attribuer. Le comptage des voix pourrait prendre plusieurs jours.