Méditerranée : une forte prolifération de méduses causée par le réchauffement climatique

Alors que la COP 27 se déroule actuellement, dans la mer Méditerranée les effets du réchauffement climatique sont observables puisque de nombreuses méduses prolifèrent.

Depuis plusieurs années, les plages de la Méditerranée sont en proie à une vague massive de prolifération de méduses. Cette présence accrue de l’animal marin désespère les riverains qui sont parfois obligés de se baigner en combinaison pour éviter de se faire piquer. "Ce sont les vagues qui les repoussent vers le sable. J’ai 90 ans, je n’ai jamais vu ça au mois de novembre", décrit Pierre, un habitant de La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Une présence causée par la canicule



Les fortes chaleurs ainsi que les différents épisodes de canicules qui ont sévi sur l’Hexagone depuis le printemps sont des causes évidentes de la présence de ces animaux marins. L’eau qui s’est réchauffée depuis des années incite les méduses à se reproduire, ce qui créait la prolifération. "Ce sont des conditions qui sont plutôt favorables au maintien de bons nombres d’espèces en Méditerranée et qui peut aussi profiter à ces espèces", indique Delphine Thibault, enseignante et chercheuse à Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône). Le Mistral ainsi que le vent d’est sont des facteurs qui poussent les méduses à s’échouer sur les côtes méditerranéennes.