Puy-en-Velay : un vide-greniers propose en permanence des produits de seconde main

Article rédigé par E. Monnier, M. Pitavy, K. Janicki - France 3 France Télévisions 12/13

C'est un marché d'avenir car il répond à la fois à la hausse des prix et à la transition écologique. Le marché de la seconde main évolue. Ainsi les traditionnels vide-greniers du week-end sont remplacés par ce qui ressemble de plus en plus à des boutiques ouvertes tous les jours. Exemple au Puy-en-Velay.

Laurène Rohaut, gérante d’un vide-greniers permanent au Puy-en-Velay (Haute-Loire), est heureuse. Elle a trouvé le moyen de donner du sens à sa nouvelle activité professionnelle. Avec son vide-greniers permanent, elle milite à sa façon contre la surconsommation. "On n'a pas besoin d’acheter toujours du neuf et on peut très bien trouver de très belles affaires, dans tout domaine, dans les objets de seconde main”, soutient-elle. Le principe est simple : la location d’un stand pendant 1, 2 ou 3 semaines à des particuliers qui n’ont pas l’envie ou le temps de vendre en brocante. "C’est pratique et on peut venir quand on veut", se réjouit Christine Varraud, loueuse d'un stand.

Des associations y trouvent aussi leur place Plutôt qu’une plateforme en ligne, cette solution leur permet d’éviter les arnaques ou les mauvaises négociations par téléphone. "Contrairement à Vinted ou Le Bon Coin, on le voit, on peut même l’essayer", se satisfait une cliente. Des associations qui œuvrent pour le recyclage des vêtements y trouvent aussi leur place.