Surconsommation : "On avait tout en double au départ", des familles coachées par l'Ademe pour trier leurs placards

Pour sensibiliser les Français à "changer pour une consommation plus sobre et plus responsable", l'Ademe a accompagné 21 familles. Elles ont été suivies par un coach pour les aider à faire le tri chez eux et consommer plus sobrement.

Certains l’appellent le "nettoyage de printemps" : l’Ademe, l’Agence de la transition écologique, en a fait une opération grandeur nature pour tenter d’alerter sur la surconsommation. Vingt-et-une familles ont donc été accompagnées pendant sept mois par un coach pour faire le tri dans leurs affaires, avec pour objectif de les sensibiliser à une consommation plus responsable.

Si Amélie s’est lancée dans cette drôle d’aventure, c’est davantage parce qu’elle se sentait envahie par le bazar dans sa maison que par militantisme ou par engagement pour la sobriété dans la consommation. Cette quadragénaire habite une maison à Brive-la-Gaillarde avec son compagnon et les trois filles de cette famille recomposée. Pour elle, il y avait trop de choses dans la maison. "C'est vrai qu'on avait tout en double au départ quand on s'est installés, même si on avait quand même vendu un des deux canapés, une ou deux télévisions, explique-t-elle. Mais il nous restait encore beaucoup de choses : des affaires des enfants, des jouets, des vêtements, des chaussures, des jeux..."

Une coach de l’Ademe est donc venue taper à leur porte pour leur proposer une méthode de tri. L’idée est d’ouvrir les yeux sur ce qui ne sert pas. Et c’est assez spectaculaire pour toute la famille, y compris pour les deux grandes filles.

"Les filles sont jeunes et à cet âge on ne pense pas qu'on puisse accumuler tant de choses. À 13 ans, elles avaient énormément de vêtements à trier et ça leur a fait du bien !" Amélie, coachée par l’Ademe à franceinfo

D’après l’Ademe, l’accumulation est particulièrement forte pour les jouets, les appareils électriques et les vêtements. Le mode de consommation n’est plus compatible avec les ressources, selon Pierre Galliot, chef du service consommation responsable à l’Agence de la transition écologique. "L'objet d'étude était de répondre à un des enjeux de la transition qui est de limiter les flux, de faire attention aux ressources et aux émissions de gaz à effet de serre, souligne-t-il. Ce poste équipement est très symbolique de nos modes de vie."

"Cette surconsommation, ce renouvellement très fréquent et cette accumulation sont très impactant et se rendre compte de cela, c'est se réapproprier sa consommation et une partie de ses impacts environnementaux." Pierre Galliot chef du service consommation responsable à l’Ademe à franceinfo

Après cette expérience, Amélie dit qu’elle ne consomme plus de la même façon. Rien qu’avec le tri des vêtements, la famille s’est séparée de presque la moitié de ce qui se trouvait dans ses placards. À la fin du tri, les adultes qui ont participé à ces travaux expliquent qu’ils avaient deux fois plus de chaussures qu’ils n’imaginaient.