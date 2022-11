En France, l'un des effets directs du changement climatique est la montée, parfois spectaculaire, des eaux. En Camargue, c’est déjà très concret. Des terres disparaissent et les digues semblent dérisoires pour ralentir le phénomène.

Les grandes étendues de Camargue sont-elles en sursis ? Face au réchauffement climatique, des éleveurs de chevaux ne peuvent que constater la montée de la mer. Elle prend chaque hiver 200 de leurs 1 000 hectares de terrain. Pour limiter les dégâts, la famille a construit une digue, mais se prépare à déplacer son exploitation. "Nos enfants, s’ils perdurent l’entreprise, seront peut-être obligés de trouver des pâturages ailleurs", constate Aude Raynaud, manadière aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).

La mer devrait monter de 40 à 60 cm d’ici 2100

Le constat ne semble pas alarmer Christelle Aillet, maire (DVD) des Saintes-Maries-de-la-Mer. "La Méditerranée peut avoir des coups de mer, de force 6, 7, donc les bateaux et les pêcheurs ne sortent pas, mais ça dure deux, trois jours", déclare l’élue. Pourtant, les scientifiques s’accordent : la mer devrait monter de 40 à 60 cm d’ici 2100, et les tempêtes se multiplier, avec des dégâts jusqu’à cinq fois plus couteux. En Camargue, 32 000 personnes sont menacées par la montée des eaux.