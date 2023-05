Bricolage : les magasins se mettent aux labels écologiques

France 2

France 2

De plus en plus de magasins de bricolage développent leur label vert, pour des produits plus éco-responsables. Mais que valent vraiment ces labels ?

Le bricolage veut s’afficher en vert. Les labels éco-responsables se multiplient dans les rayons et chaque enseigne veut développer le sien. Mais que valent ces labels ? Chez Leroy Merlin, on a misé sur l’instauration du label Home Index, qui permet une classification des produits pour connaître l’impact environnemental des produits. Au total, le Home index concerne une soixante de produits, pour une démarche qui se veut vertueuse et qui inspire confiance. "En termes de prix, on a remarqué qu’il n’y avait pas de différence", assure Alice Fruchard, responsable offre durable dans l’enseigne. Un manque d’uniformité des labels Des labels devenus des arguments de vente, qui poussent chaque enseigne à développer le leur. Mais face à la multiplication des labels, certains clients ne s’y retrouvent plus. "Il faut définir un référentiel commun, facilement compréhensible pour le consommateur", estime Jean-Luc Guéry, président de l’association INOHA. Mais pour l'association Zéro Waste France, les labels ont surtout une vision commerciale, au lieu de promouvoir des solutions de réemploi et de réutilisation. Avant qu’une réglementation ne voie le jour, plusieurs enseignes de bricolage sont en discussion pour développer un label commun.