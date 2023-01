Climat : le niveau des nappes phréatiques inquiète le bureau des recherches géologiques et minières

Les trois quarts des nappes phréatiques françaises sont sous leur niveau des normales saisonnières, alerte le bureau des recherches géologiques et minières. Une situation causée par le manque de pluie.

Le bureau des recherches géologiques et minières a émis une alerte concernant le niveau des réserves souterraines, tandis que 12 départements sont encore concernés par des arrêtés de restriction d’eau. “Trois quart des nappes phréatiques sont sous les normales saisonnières. Pour ce mois de janvier, aucune nappe n’a fait le plein”, explique le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 12/13, samedi 14 janvier.





La seconde partie de l’hiver doit être pluvieuse

2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. En conséquence, on recense de fortes évaporations et une végétation déboussolée. En plein hiver, les arbres commencent déjà à bourgeonner. “La situation est revenue à la normale dans le Grand Est et en Bretagne qui, après une sécheresse inédite cet été, a été très généreusement arrosée en fin d’année dernière”, souligne le journaliste. Le possible déficit d’eau va se jouer dans le prochain trimestre. “La seconde partie de l’hiver devra être pluvieuse pour reconstituer les réserves”, conclut Jean-Christophe Batteria.