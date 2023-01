Opéra : à Bordeaux, un "Requiem" de Mozart tout en sobriété

À Bordeaux, en Gironde, l'emblématique "Requiem" de Mozart est mis en scène dans une démarche écolo et durable. Rendez-vous du 10 au 18 janvier au Grand théâtre.

Le Requiem de Mozart, interprété par les chanteurs du chœur de l'opéra de Bordeaux (Gironde). Le spectacle est présenté sous une forme inédite, par le choix d'une mise en scène sobre, écologique et durable. "J'ai regardé ce qu'il y avait comme décors existants, ce qui restait dans les stocks, puis j'ai imaginé avec les éléments que j'ai trouvés un vrai spectacle à part entière", explique Stéphane Braunschweig, le metteur en scène.

Aucun achat

Aucun achat n'a été fait pour le spectacle. Une petite révolution pour l'équipe technique du Grand théâtre de Bordeaux. "C'est un travail différent, c'est partir des choses qu'on a pour pouvoir créer des espaces nouveaux", commente Pilar Camps, technicienne au bureau d’études. Entre les décors et les costumes, plus de 40 000 euros ont été économisés. À l'atelier couture, il a toutefois fallu plus de travail, pour créer une quarantaine de tenues à partir des stocks existants.

L'opéra de Bordeaux est le premier à se lancer dans une marche de sobriété. Rendez-vous du 20 au 28 janvier pour découvrir ce Requiem de Mozart.