Santé : dans l'Eure, des consultations ophtalmo à distance

Dans la région d'Evreux, dans l’Eure, 15 % des habitants n'ont pas accès à un professionnel de l'ophtalmologie. Pour lutter contre cette désertification médicale, une cabine de consultation connectée vient d'être mise en place, une première en France.

Une patiente n’a pas consulté pour sa vue depuis plus de dix ans, et ses retrouvailles avec un ophtalmologue se passe dans une cabine connectée à Évreux (Eure). Les appareils connectés sont contrôlés à distance par un professionnel. “Je suis très agréablement surprise de toutes les nouvelles technologies. La personne en ligne, on la voit, elle nous rassure”, témoigne Alice Girardon.



De six à neuf mois d’attente habituellement



Ce rendez-vous n'est qu'une première étape avant un bilan fait par des médecins du territoire. “C’est un peu comme si vous alliez dans un laboratoire d’analyses sanguines. Vous faites votre prise de sang, et vous avez vos analyses qui sont ensuite transmises à un autre professionnel de santé”, explique Benoît Sourdon, directeur général de Doctovue. La seconde consultation se fait en visio depuis le domicile du patient. Le dispositif a pour objectif de réduire les temps de trajet et les délais d’attente. Il faut habituellement compter un délai de six à neuf mois pour avoir un rendez-vous.