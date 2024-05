Sicile : la prolifération des fourmis de feu malmène la biodiversité

Les fourmis de feu étaient déjà présentes en Amérique, en Australie ou en Chine. Depuis l'été dernier, elles sont apparues en Europe, sur la côte est de la Sicile. Cette espèce invasive menace les agriculteurs et la biodiversité.

Elle ne mesure que quelques millimètres à peine, mais avec ses mandibules et son dard, la fourmi de feu est l’une des espèces les plus agressives et les plus dangereuses au monde. Partout où elle passe, elle s’attaque aux cultures, aux infrastructures et aux humains. Ces fourmis peuvent traverser des rivières sans se noyer, et même des océans si elles voyagent en bateau. Originaire d’Amérique du Sud, la fourmi de feu a déjà gagné les États-Unis, en passant par l’Australie et la Chine. L’été dernier, elle a fait son apparition en Europe, sur la côte est de la Sicile.

Le réchauffement climatique favorise leur prolifération

Un agronome en a fait son combat depuis qu’il les a découvertes. Il sillonne les routes de Sicile pour documenter leur présence. Partout où elles passent, c’est lui que l’on appelle. Dans le jardin d’une dame, les fourmis ont tué la plupart des rosiers, une vingtaine au total. Elles se sont même attaquées à la carte électronique du portail de l’entrée. Pour l’instant, le phénomène est concentré sur une bande de 20 kilomètres le long de la côte, mais le réchauffement climatique favorise la prolifération de ces fourmis. Ces dernières sont particulièrement préoccupantes pour l’agriculture, principale source de revenus de la Sicile.