États-Unis : des chasseurs de tornades tentent d'étudier le phénomène

Les États-Unis sont en proie à de violentes tornades, qui frappent souvent entre mai et juin. Pour comprendre le phénomène, plusieurs personnes, nommées chasseurs de tornades, tâchent de l'étudier pour mieux anticiper où ces tornades se forment.

Chaque année, lorsqu’elles touchent terre, les Américains retiennent leur souffle. Les tornades, monstres de vent, balayent le centre des États-Unis de mai à juin. À l’intérieur, les rafales peuvent aller jusqu’à 400 km/h, rien ne résiste à leur passage. Le couloir mortel qu’elles empruntent porte même un nom : l’allée des tornades. Étudier ces phénomènes, c’est le travail de plusieurs personnes. Certains groupes parcourent le pays pour être au plus près des tornades. “On ne sait pas où la tornade va frapper et c’est ce qu’on est en train d’essayer de déterminer. On regarde la température, l’humidité, d’où vient le vent et les données satellites sur les nuages”, a confié une chasseuse de tornades.

1 200 tornades chaque année

Le groupe se met alors en chasse. Objectif : collecter un maximum de données. Les éclairs s’enchaînent, un gigantesque nuage se forme. La zone, comme tout le milieu du pays, est propice au mélange d’air chaud venu du Mexique et d’air froid en provenance du Canada. Des conditions qui sont idéales pour la création d’une tornade. Il y a deux ans, c’est la ville de Mayfield, dans le Kentucky qui avait été totalement ravagée par une tornade. En moyenne, les États-Unis enregistrent 1 200 tornades chaque année.