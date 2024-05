Afghanistan : le nord du pays touché par les inondations et les crues, plus de 300 morts recensés

Le nord de l'Afghanistan fait face à des crues subites. Vendredi 10 mai, elles ont causé de sévères dégâts matériels et causé la mort de 311 morts, selon un bilan provisoire de l'ONU. Le pays est touché par ces phénomènes météo meurtriers depuis la mi-avril.

Les moyens sont dérisoires à Laqayi, dans le nord de l'Afghanistan, mais les habitants n'ont pas d'autre choix que de nettoyer les dégâts causés par les inondations et les torrents de boue qui ont envahi le village. Vendredi 10 mai, des crues éclair ont surpris tout le monde. Un épais magma d'eau et de terre est monté jusqu'au toit des maisons, souvent fragiles et construites en pisé.

Un bilan provisoire de 311 morts, selon l'ONU

"Les gens ont été emportés par les inondations, nos enfants ont été emportés par ces crues. Ils ont les jambes et les bras cassés. Nous n'avons plus aucun endroit où dormir", témoigne Khal Mohammad, qui a survécu. Les opérations de secours commencent à peine et s'annoncent délicates. Les Nations Unies parlent pour l'heure de 311 morts. Les crues et les inondations ont déjà fait une centaine de morts dans une dizaine de provinces du pays depuis la mi-avril.