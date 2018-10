Parcs animaliers : combattre les idées reçues sur les requins

À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) se trouve Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Là-bas, des créatures mystérieuses et redoutées sortent des profondeurs. Avec leur nage sinueuse et leur aile menaçante, les requins gris effraient. Pourtant, pas de danger pour l'homme. Depuis plus de vingt ans, le biologiste Renaud Herbert les étudie de très près. "Ces animaux sont beaucoup plus fragiles que ce que l'on pense", affirme-t-il. Mais pas question de les toucher. Pour nager à leurs côtés, il faut respecter leurs habitudes et s'écarter de leur passage.

5 espèces sur plus de 500 peuvent être dangereuses pour l'Homme

Sur plus de 500 espèces de requins, seules 5 peuvent être dangereuses pour l'Homme. Avec des plongées quotidiennes, les soigneurs veulent montrer que la plupart sont inoffensifs. Malgré leur puissante mâchoire, ces animaux élevés en captivité n'ont pas besoin de chasser. Même en mer ils mangent très peu, et dans l'aquarium, ils boudent le hareng du jour. Dans la nature, ces prédateurs sont devenus des proies. La surpêche tue 100 millions de requins chaque année. La plupart de ces animaux sont menacés d'extinction.

