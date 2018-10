Marche pour le climat : 80 villes participent

Samedi 13 octobre, une marche pour le climat est organisée dans 80 villes en France, mais aussi en Suisse et en Belgique, et notamment à Paris, où se trouve en duplex le journaliste Jeff Wittenberg."Cette marche est complètement indépendante des partis et des organisations écologistes", souligne-t-il. "Elle s'est montée après le départ de Nicolas Hulot, le 8 septembre. Il y avait déjà eu des marches en France mais cette fois-ci, le détonateur de cette deuxième salve de marches, c'est le rapport du Giec, qui est assez alarmant".

Une augmentation de 3 degrés ?

En effet, ce rapport constate "qu'au XXe siècle, la température a augmenté de 1 degré sur la surface du globe, avec les conséquences que l'on voit déjà", comme la présence de moustiques au mois d'octobre. "En 2100, l'objectif de 1,5 degré aura du mal à être atteint. Certains scénarios tablent sur une augmentation de 3 degrés, ce qui serait une catastrophe écologique", alerte le journaliste.