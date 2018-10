Climat : quels gestes adopter pour sauver la planète ?

Le journaliste François Beaudonnet nous livre des conseils sur le plateau de France 2 sur les gestes à adopter pour réduire le réchauffement climatique. Tout d'abord, il faudrait laisser la voiture au garage. "En France, le transport représente 54% des émissions de CO2 donc oubliez la voiture, d'autant que nous l'utilisons souvent pour des trajets de moins de trois kilomètres", préconise le journaliste qui propose une alternative : "passer à l'électrique est moins polluant". Néanmoins, "cela ne représente que 1% du parc automobile en France parce qu'il reste cher et peu performant", note-t-il. "Il y a un autre geste essentiel et simple : sur le chauffage de nos logements. Il représente 30% des émissions polluantes. Il faut mieux isoler nos appartements et de nos maisons, et baisser la température de 1 degré". Aussi, quand on va faire ses courses, on peut "acheter moins de viande car produire 1 kg de bœuf ça produit 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'1 kg de céréales, en raison du méthane mais aussi parce qu'il faut 10 000 litres d'eau pour 1 kg de viande". François Beaudonnet conseille ensuite d' "acheter local et de saison parce qu'il n'est pas normal de manger des fraises à Noël ou encore des oranges en été".

Les industriels doivent réduire leurs productions de gaz à effet de serre

Enfin, "Internet pollue également en raison des gros serveurs informatiques qu'il faut refroidir. Si de retour de vacances, vous envoyez un courriel à 10 de vos amis, vous polluez autant que si vous utilisez votre voiture sur 500 mètres", affirme le journaliste. Et tout cela est-il suffisant pour sauver la planète ? "Malheureusement non car il faut aussi que les industries dans le monde réduisent leurs productions de gaz à effet de serre. Si seuls les citoyens s'y mettent, ce ne sera pas suffisant", conclut-il.

