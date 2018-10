Chaleur : des moustiques jusqu'à Noël ?

Dans des jardins ouvriers de la région lyonnaise, les récoltes estivales sont terminées mais il reste des intrus hors saison : des moustiques qu'il faut empêcher de pondre dans les réserves d'eau. Alors chacun son truc pour les éloigner. Un habitant nous livre ses techniques : "J'ai acheté des bâtons d'encens anti-moustiques". Dans les pharmacies, près de Lille (Nord), les anti-moustiques côtoient encore les médicaments contre le rhume.

Des températures exceptionnelles

Pour les spécialistes, le phénomène est lié aux températures exceptionnelles. "On a une explosion de moustiques parce qu'on a l'arrivée de pluies sur un sol chaud et sec. Du coup, ils peuvent terminer leur cycle en quelques jours", explique Xavier Houard, de l'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). Mais cela ne va pas durer au-delà des premières gelées.

