COP15 : un accord historique pour préserver la biodiversité ?

Alors que la COP15 avait lieu à Montréal jusqu'au 19 décembre, 190 pays ont signé un accord pour sauver la biodiversité. Il comprend notamment une meilleure protection de l'environnement et la réduction de l'impact lié aux pesticides.

Un coup de marteau, pour un pacte de paix avec la nature. Le moment est historique selon le président de la COP15, la conférence sur la biodiversité. Un plan d'action a été adopté, lundi 19 décembre, par plus de 190 pays. Comme l'escargot corse, présent sur une seule plage au monde, ou les éléphants d'Afrique, un million d'espèces sont menacées d'extinction. Alors, les États ont décidé de protéger 30 % de la planète : les terre, les rivières et les océans. C'est trois fois plus qu'aujourd'hui.

Les objectifs précédents n'ont pas été tenus

Autre mesure adoptée, la réduction de 50 % de l'impact lié aux pesticides. Les pays du Sud, viviers de biodiversité, seront aidés. Le texte reconnait le rôle des peuples autochtones dans la préservation du vivant. Surtout, l’accord prévoit une aide financée par les pays du Nord : 20 milliards de dollars par an à partir de 2025, puis 30 milliards à partir de 2030. Mais pour les associations écologistes, l’accord n'est pas assez contraignant. Aucun des objectifs pris lors des précédentes conférences n'avait été tenu, alors que la moitié des richesses produites dans le monde dépend de la nature.